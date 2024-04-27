72 kişinin hayatını kaybettiği ve birleştirilen dosyadaki iki yaralıyla birlikte toplam 10 yaralı bulunan İsias Davasında ikinci duruşma dün tamamlandı.

Sabah 09.00'da başlayan İsias davasının ikinci duruşması saat 18.15'te mahkeme heyetinin açıkladığı ara kararla birlikte sona erdi. 12 Haziran 2024 sabah 09.00’a ertelenen duruşmaya Kıbrıs’tan 100 kişilik heyet ve hayatını kaybeden tur rehberlerinin aileleri ve turizm rehberlerini temsilen STK’lar da katıldı. Ulusal ve yerel basının yoğun ilgi gösterdiği Adıyaman Adalet Sarayı’ndaki duruşmada gergin anlar da yaşandı.

Müşteki avukatları tarafından dava dosyasına sunulan üç ayrı rapor ve bu raporları hazırlayan uzmanlardan ikisinin mahkemece dinlenmesi talebi savunma avukatlarının tepkisini çekti. Mahkeme heyetinin bu talebi kabul etmesi sonrası, savunma avukatları duruşma salonunu terk etmeye kalktı. Mahkeme başkanı, talebi kabul gerekçesini açıklayarak, CMYK 178’in açık bir hüküm içerdiğinden bahisle, savunma makamının da bilirkişi raporlarını hazırlayan uzmanları hazır bulundurması durumunda dinlenebileceğini belirtmesi üzerine duruşmaya devam edildi.

Gazi Üniversitesi'nin raporu sonrası tutuklu sanıklar Halil Bağcı ve Efe Bozkurt adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Rapora itiraz eden müşteki tarafı, bu iki ismin yeniden tutuklanmaları talebinde bulundu.

Savunma avukatları ise tutuklu sanıklardan Ahmet Bozkurt, Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız'ın adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Mahkeme başkanının müştekiler ve savunma tarafının konuşmalarını kısa kesmeleri yönündeki sıkça tekrar eden uyarıları da salonda her iki tarafta gerginliği neden oldu. Savunma avukatlarından Av. Demirhan Seçilmiş’in, müvekkili Erdem Yıldız adına savunmasını yapmak isterken, kendisine yönelik “yine 4 gün mü sürsün istiyorsunuz” ifadesine, “Adaletin tecelli etmesi için gerekirse 40 gün 40 gece sürsün” cevabı mahkemeye damga vurdu.

Kaynak : PHA