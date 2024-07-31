Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Kahta-Sincik Karayolu Çarhenek Köyü’ne bağlı Kayadibi Mezrası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil işçilerini taşıyan Mehmet Arslan yönetimindeki 02 ZA 152 plakalı minibüs ile Enes Aktay yönetimindeki 46 BF 847 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışma sonrası meydana kazada sürücülerle birlikte 13 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA