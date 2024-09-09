Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlık, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde düzenlenen hava harekatında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "İcra edilen harekatta, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve terör örgütünün kullandığı tesislerden 21 hedef imha edildi" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine yönelik hava harekatında 21 hedefin imha edildiğini açıkladı. Hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.