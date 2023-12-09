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Ücretli ortaklık Instagram gönderilerinize ekleyeceğiniz iki markanın etiketlenmesi ve ürünlerinin tanıtılmasını amaçlayan bir uygulamadır. Sponsorluk anlaşması olarak kullanıcılar markalar ile ürün tanıtımı konusunda anlaşma sağlar ve yüksek kazanç elde eder. Ücretli ortaklık anlaşmalarını gönderileriniz aracılığı ile takipçilerinizle paylaşmak için yapmanız gerekenler:

· Video veya fotoğraf ekleyip düzenlemelerini yaparak İleri devam edin

· Gelişmiş Ayarlar sekmesine girin

· Ücretli Ortaklık Etiketi butonunu seçin

· Marka Ortakları Ekle butonunu seçin

İşlemlerinizi ilerleterek tamamlayın. Marka ortakları eklerken en fazla iki marka seçebilirsiniz. Ürünlerin tanıtımını yaparken geniş bir hedef kitlesine ulaşabilmek için yüksek takipçi sayısına sahip olmanız gerekir. Instagram Türk takipçi satın al seçeneği ile gerçek kullanıcılardan oluşan paketleri Popigram.com’dan satın alabilir takipçi sayınızı artırabilirsiniz.

Ücretli Ortaklık Nasıl Paylaşılır?

Gönderilerinizi paylaşırken Ücretli Ortak etiketini açtıktan sonra 2 adet marka seçerek Marka Ortakları Ekle butonuna basın. En fazla iki marka seçebilirsiniz. Gönderilerinizde direkt etiketlediğiniz markaların adı görünecektir. Takipçileriniz gönderileriniz üzerinden tanıtım yapmış olduğunuz ürünü satın alabilir. Satış oranlarının yüksek olması kazancınızı da artıracaktır.

Hesabınızı takip eden Instagram kullanıcısı ne kadar fazla olursa tanıtım yaptığınız ürünün satışı o kadar fazla olacaktır. Ücretli ortaklık dışında firmalar yüksek takipçi sayısına sahip olan kullanıcılar ile reklam ve iş birliği anlaşması yaparak satış oranlarını artırmak ister. Instagram kullanıcıları bu anlaşmalardan yüksek tutarda para kazanabilmektedir. Hesabınızdaki takipçi sayısını hızla artırmak için Popigram’dan Instagram gerçek takipçi satın al seçeneğinden yararlanabilirsiniz.

İş birliği Ortaklık Nedir?

Firma ile Instagram kullanıcısı arasında yapılan ürün tanıtımı anlaşmalarıdır. Belli bir tutar veya hizmet karşılığında yüksek takipçisi olan kullanıcılar firmanın ürünlerini hikayelerinde ve gönderilerinde iş birliği etiketi ile paylaşmaktadır.

Instagram Ücretli Ortaklık Ne İşe Yarar?

Firmalar yüksek takipçisi olan fenomen Instagram kullanıcıları ile anlaşma yaparak ürünlerinin tanıtılmasını sağlamaktadır. Ücretli ortaklık karşılıklı iki tarafında çok karlı olduğu bir anlaşmadır. Firmalar daha geniş kitlelere ulaşarak satış ve karlılıklarını artırır, kullanıcılar da firmanın reklamını yaparak para kazanır. Takipçi sayısını artırmak için gerçek ve Türk takipçi satın al paketlerini Instagram kullanıcıları Popigram.com adresinden güvenle satın alabilmektedir.