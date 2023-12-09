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Dijitalleşen dünyada artık sosyal medya araçları kazanç sağlama olanaklarıyla birlikte neredeyse herkesin kullanmaya başladığı bir platforma dönüşmüştür. Tiktok’ta bunlardan sadece birisidir.

· Video içerik paylaşım platformu olan Tiktok, aynı zamanda takipçilerinizin size göndermiş olduğu hediyeler ile yüksek kazanç elde edebileceğiniz bir uygulamadır.

· Ancak hediye gönderimine hesabınızın açık olması için en az 1000 takipçiniz olması gerekmektedir. Bu sayıya ulaşamayan kullanıcılar canlı yayın açamaz.

· Hediye gönderimi ise sadece canlı yayın esnasında mümkündür. Takipçi sayılarının fazla olması bazen olumsuz şeyleri de beraberinde getirebilir.

Rahatsız edici yorum ve içerikler için engelleme yapabilirsiniz. Engellemek istediğiniz kişinin profiline girip sağ üstteki üç nokta sembolünde yer alan “engelle” butonuna basmanız yeterlidir. Bunun yanı sıra başkasının hesabından Tiktok video indirme işlemi ancak faklı bir platformdan yardım alarak mümkündür. Kullanıcı yalnızca kendi paylaşım videolarını cihazına indirebilmektedir, başkalarınınkini Tiktok üzerinden indirememektedir.

Tiktokta Biri Engellediğini Nasıl Anlarım?

Eğer takip etmek istediğiniz hesap direkt takip ediliyorsa engel yok demektir, ancak “gizlilik nedeniyle takip edilemez” uyarısı var ise engellenmişsiniz demektir. Ayrıca engellendiğiniz hesapta video izleme ve Tiktok video indir işlemleri de yapamazsınız. Engellediğiniz kişinin profiline girip baktığınızda karşı taraf yaptığınız bu işlemi de göremez. Engelleme kaldırma işlemi için “ayarlar” ardından “engellenen numaralar” a giriş yaptıktan sonra engeli kaldırmak istediğiniz numarayı seçerek engelleme listesinden silmeniz gerekmektedir.

Tiktokta Profilime Bakanlar Nasıl Görebilirim?

Profilinize giriş yaptıktan sonra sağ üstte yer alan “ayak izi” sembolüne dokunarak “aç” ı seçmelisiniz. Oluşan liste son 30 gün içerisinde profilinize bakan herkesi göstermektedir. Profilinizi kimlerin incelediği takipçi sayınızın artırılmasında bir fikir sahibi olmanızı sağlar. Ayrıca hazır takipçi paketleri de satın almak mümkündür. Bayigram ile izlenme, takipçi, beğeni, yorum, paylaşım ve çok daha fazlasıyla Tiktok paketlerine uygun fiyatlar ile sahip olabilirsiniz.

TikTok Hesabı Nasıl Gizlenir?

Profilinizde yer alan “gizlilik” kısmından hesabınızı özele çevirebilirsiniz ancak takipçi sayınızı artırmak isteyenler profilin açık kalması daha uygundur. Bunun yanı sıra Bayigram.com 100 Tiktok takipçiden 250.000 takipçi paketine kadar pek çok seçeneği kullanıcılara sunmaktadır. Üstelik avantajlı indirimler ve 14,99 TL’den başlayan fiyatlarla kolayca satın alabilirsiniz.