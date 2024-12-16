32 Derslikli Lise İçin İlk Kazma Vuruldu

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile birlikte, İndere Kalıcı Deprem Konutları bölgesinde inşaatına başlanan 32 derslikli lise projesinin temel kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Devam eden çalışmaları denetleyen Vali Varol, yetkililerden proje hakkında bilgi aldı.

Okulun çağın gereksinimlerine uygun şekilde, en son teknolojik imkânlar ve modern donanımlarla inşa edileceğini vurgulayan Vali Varol, yeni eğitim yatırımlarının bölgenin eğitim kapasitesini artıracağını ifade etti.

“İstikbalimizin teminatı olan evlatlarımız için en modern, en donanımlı eğitim alanlarını inşa ediyoruz. Çocuklarımız, gelecekte daha güçlü bir Türkiye inşa edecek. Bu okulun şehrimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

6 Okul Projesi Hayata Geçiyor

İndere bölgesinde, toplu konut projeleriyle paralel yürütülen eğitim yatırımları kapsamında, 6 yeni okulun yapımı planlanıyor. Bu kapsamda, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde farklı eğitim kurumları inşa edilecek.

Bu yatırımların, hem bölgenin eğitim altyapısını güçlendirmesi hem de İndere bölgesinde yaşayan çocukların kaliteli ve modern bir eğitim almasını sağlaması hedefleniyor. Deprem sonrası Adıyaman’da başlayan yeniden inşa sürecinin önemli bir parçası olan bu projeler, öğrencilere güvenli ve modern eğitim alanları sunacak.

Vali Varol: "Eğitim, Geleceğe Yapılan En Büyük Yatırımdır"

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Vali Dr. Osman Varol, eğitimin Türkiye’nin en önemli önceliği olduğunu belirtti. Vali Varol, yeni nesillerin daha donanımlı bireyler olarak yetişmesi için, çağın gereksinimlerine uygun okulların inşa edildiğini söyledi.

“Eğitim, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. İndere bölgesinde hayata geçireceğimiz 6 yeni okul, yalnızca İndere’ye değil, tüm Adıyaman’a katkı sağlayacak. Bu projeler, çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması için önemli bir adımdır.”

Deprem Bölgesinde Eğitim Altyapısı Güçlendiriliyor

6 Şubat depremi sonrası Adıyaman’da başlatılan yeniden inşa süreci, eğitim alanında da önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Depremde hasar gören okulların yerine daha modern, daha dayanıklı ve teknolojik altyapıya sahip eğitim kurumlarının inşasına başlandı. Bu kapsamda, İndere bölgesine yapılacak 6 okul, bölgedeki eğitim ihtiyacını karşılayacak.

Yeni inşa edilecek okullarda, akıllı tahta, dijital sınıf, laboratuvarlar, kütüphaneler ve spor salonları gibi donanımların yer alması planlanıyor. Bu yatırımlar, bölgenin eğitim altyapısını güçlendirecek ve öğrencilere daha modern bir eğitim imkânı sunacak.

Eğitim Camiamız İçin Örnek Bir Proje

İndere bölgesinde yürütülen bu proje, Adıyaman genelinde eğitim altyapısının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle, depremin ardından bölgede eğitim faaliyetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için yapılan yatırımlar, öğrenci ve velilerin beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

6 okul projesinin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki eğitim kapasitesinin önemli ölçüde artacağı ve öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alacağı ifade ediliyor. Bu projeler, Adıyaman’ın eğitimde modernleşme ve dijitalleşme sürecine katkı sunarken, bölgedeki öğrenci yoğunluğunu da rahatlatacak.

Vali Dr. Osman Varol, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve ildeki diğer yetkililerin denetimleriyle devam eden okul projelerinin, kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Bu projelerin, Adıyaman’ın eğitim vizyonunu modern bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Kaynak : PHA