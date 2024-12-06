Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Adıyaman'da ağır yıkıma neden olurken, İndere bölgesinde yapımına başlanan kalıcı konutlarda 32 derslikli 2 Ortaokulun temel atma törenine, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, kurum müdürleri katıldı.

Temel atma töreninde konulan Vali Varol,"Adıyaman’ın yeni ve güçlü yüzü İndere bölgesinde bir taraftan şehrimizin geleceğini imar ederken diğer taraftan da eğitim yatırımlarıyla geleceğe yön veriyoruz. Devletimizin güçlü desteği ve inancımızla şehrimizi hep birlikte yeniden ayağa kaldırırken indere bölgesini sosyal alanları ve eğitim yatırımlarıyla bir cazibeye dönüştüreceğiz. Bu alanda toplam 6 okul yapacağız. Bu kapsamda bugün konutlarımızın yapıldığı alanda 32 derslikli 2 adet Ortaokulumuzun temelini attık. Temeli atılan okullarımızı tüm sosyal donatıları ile 2025 yılında eğitim ve öğretime açmayı planlıyoruz. Bu yatırımlarımızın devamı da gelecektir. İnşallah bu eğitim yuvalarında ailesine, vatanına, milletine, ilimize ve ülkemize hayırlı hizmetlerde bulunacak geleceğin Türkiye’sini inşa edecek medeniyet güneşimizi dünyanın tepesine asacak bir nesil yetişecektir. Bu vesileyle bugün temelini attığımız her iki okulumuzun ilimize hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

Temel atma töreninin ardından Vali Osman Varol ve Milletvekili Hüseyin Özhan, birlikte toplu konut alanlarının başka bir bölgesinde yapımına başlanan 32 derslikli Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu.



Kaynak : PHA