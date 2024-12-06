Kursiyerlere, biyosidal ürünlerin kullanılacak haşere türüne etkili olabilmesi, çevreye ve uygulayıcılara oluşabilecek zararı en az seviyeye indirebilmek için; doğru ürün, doğru zamanda, doğru dozda, doğru uygulama şekliyle uygulanması hatalı kullanımı durumunda istenilen etki elde edilememekte beraberinde zararlı sonuçlara yol açacağı konuları hakkında eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimcileri tarafından 3 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim sonrası 34 kursiyer "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası" hak kazandı. Eğitim sonrası sertifikaları hak kazanan kursiyerlere verildi.

Eğitimler sonrası değerlendirmede bulunan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Mustafa Kutlu, Amaçlarının Biyosidal ürünlerin etkileri, ilkyardım, kişisel koruyucu donanım, kronik zehirlenmeler gibi başlıklarda doğru ve etkili uygulamalara yönelik eğitimler gerçekleştirilerek sahaya donanımlı çalışanlar kazandırmak olduğunu ve ayrıca uygulama sırasında kullanılan ilaçların Akut ve kronik dönemde çevreye ve uygulayıcılara etkileri hakkında eğitimine önem verdiklerini söyledi.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof.Dr.Mehmet Şirik ise eğitimin toplum ve çevre sağlığı açısından çok önemli olduğunu, bunun yani sıra haşereler, kemirgenler vb zararlı canlılarla mücadele ederken insana, çevreye, doğaya zarar verilmeden yapılması gerektiğini bundan dolayı da uygulamayı eğitim alan kişilerce yapılması gerektiğinin önemini vurguladı.



Kaynak : PHA