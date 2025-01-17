İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 15 gün içinde Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE” operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Iğdır’da E.Ç.’nin elebaşılığını yaptığı, İstanbul’da N.A.’nın elebaşılığını yaptığı, Afyonkarahisar’da Ş.Y.’nin elebaşılığını yaptığı, Balıkesir’de M.A.’nın elebaşılığını yaptığı, Şanlıurfa’da M.K.‘nın elebaşılığını yaptığı , Yalova‘da M.B.’nin elebaşılığını yaptığı, Manisa’da C.G.’nin elebaşılığını yaptığı, Antalya’da M.Y.’nin ve M.A.Ç.’nin elebaşılığını yaptığı, Mersin’de M.E.Ö.’nün elebaşılığını yaptığı 10 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1880124684932423711

Operasyonlarda; 31 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 875 adet silah yapımında kullanılan malzeme, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kesici/delici aletler ile çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 66 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Şüphelilerden 47'si tutuklanırken, 19'una ise adli kontrol kararı verildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine karşı biz durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" mesajını yineledi.