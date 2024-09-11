Akar, eğitimin asıl amacının bilgi değil, Allah korkusu ve kuldan utanmayı öğretmek olduğunu savundu. Bu sözler, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve çeşitli tepkilere yol açtı.

"Eğitimin Amacı Allah Korkusu ve Kuldan Utanma"

Akar, programda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor, meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma. Eğer biz 4-12 yaş arasındaki çocuklarımıza Allah’tan korkmayı, kuldan utanmayı, vatan sevgisini ve millet sevgisini verirsek, bu çocuk nereye giderse gitsin, ondan korkmayın."

"Sosyal Medyada Tepkiler"

Akar'ın bu sözleri sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı. Bazı kesimler, Akar'ın eğitimin bilgi odaklı değil de daha çok dini ve ahlaki değerler üzerine kurulu olması gerektiği yönündeki açıklamalarına destek verirken, diğerleri bu yaklaşımın modern eğitim anlayışıyla çeliştiğini ve bilgiye dayalı eğitimin önemini göz ardı ettiğini savundu.

Hulusi Akar’ın açıklamaları, özellikle eğitim sisteminin nasıl olması gerektiği konusunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Kaynak : PHA