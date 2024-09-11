Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Küçük kızın ölümüne ilişkin detaylar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Soruşturma kapsamında, Narin'in amcası Salim Güran, "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı. Yapılan incelemelerde, Narin'in cesedinin bir çuvalla dereye atıldığı ve üzerine taşlarla kapatıldığı belirlendi​.

"DEM Parti İl Başkanı Coşkun'dan Açıklama"

DEM Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Hüseyin Coşkun, Narin cinayeti ve kaybolan çocuklar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Coşkun, Narin’in 19 gün sonra cesedinin bulunmasına rağmen, bulunduğu bölgenin daha önce üç kez aranmış olmasına dikkat çekti ve arama çalışmalarının yeterince titiz yapılmadığını öne sürdü. Ayrıca, yetkililerin ihmali olabileceğini de ifade etti. Coşkun, kaybolan çocukların Türkiye'nin önemli bir sorunu olduğunu vurgulayarak, özellikle 6 Şubat depreminden sonra kaybolan 38 çocuğun akıbetine dair hâlâ bir bilginin bulunmadığını dile getirdi.

Son olarak, Coşkun, Narin'in acısının toplumun tüm kesimlerinde büyük bir etki yarattığını ve bu tür vahşetlerin tekrar yaşanmaması için toplumun sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

DEM Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Hüseyin Coşkun'un açıklaması şöyle:

"Değerli halkımız, günlerdir yüreğimiz Narin kızımız için atmaktaydı ve maalesef acı haberini almış olduk. Narin kızımız 19 gün sonra bulunabildi ve şunu gördük ki bulunduğu yer üç defa aranan bir yerdi. Üç defa aranan bir yerde bulunmamasında açıkçası aramaların yeterli yapılmadığını düşünüyoruz ve aynı zamanda yetkilerin de bir ihmali olduğu açıktır. Narin kızımızın katledilmesi açıkçası çocukların çok çabuk katledildiğini gördüğümüz bir süreci önümüze sermiş oldu. Burada tüm toplum olarak hepimizin sorumluluğu bulunmakta. Narin gibi bir olayın daha yaşanmaması için hepimize büyük görev düşmektedir. Ayrıca Narin'de gördüğümüz gibi kayıp çocuk meselesi ülkemizin temel gündeminden biridir. Son 8 yıldır herhangi bir açıklama gelmemektedir. Yılda kaç tane çocuğun kaybolduğunu açıkçası biz bilmiyoruz ve 6 Şubat depreminden sonra kaybolan 38 çocuk hakkında da herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Değerli halkımız, bu yaşanan vahşette açıkçası hepimizin sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için hepimize önemli görevler düşmektedir. Narin'in acısını yaşıyoruz, unutmuyoruz. Bir daha böyle bir olay yaşanmaması adına hepimiz bu olayın takipçisi olacağız."

Kaynak : PHA