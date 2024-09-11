"Matematik Eğitimine Eğlenceli Yaklaşım"

Adıyaman Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde geliştirilen proje, okul öncesi öğrencileri için matematiği daha ilgi çekici hale getirmeyi amaçlıyor. Gürcistan European Üniversitesi, İtalya Scuola Paritaria Dell’Infanza ve Brasov Casuta Bucurieri’nin de ortak olduğu projede, matematik eğitimi daha eğlenceli ve etkileşimli hale getirilecek. Proje, mevcut matematik programlarını revize ederek öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemeyi ve kapsayıcı öğretim materyalleri geliştirmeyi hedefliyor.

"Uluslararası İş Birliği ile Eğitimde Yenilik"

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Aygen Koç Koca, "Projemiz ile erken çocukluk döneminde matematik eğitimi alanında standartlaştırılmış yaklaşımlara katkıda bulunarak, AB eğitim standartlarına uyum sağlamayı ve eğitimin kalitesini artırmayı planlıyoruz" dedi.

Projede ayrıca Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Vahide Yiğit Gençten ve Dr. Öğr. Üyesi Rabia Özen Uyar ile Arkansas Üniversitesi Childhood Education Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gültekin de araştırmacı olarak yer alıyor.

"Üniversitenin Uluslararasılaşma Sürecine Katkı"

Projenin, Adıyaman Üniversitesi’nin uluslararasılaşma sürecine büyük bir katkı sağladığı vurgulandı. Bu tür projelerin, üniversitenin akademik ve bilimsel çalışmalarını uluslararası düzeyde daha da güçlendireceği ifade edilerek, başarılı çalışmalara imza atan öğretim üyelerine teşekkür edildi.

Kaynak : PHA