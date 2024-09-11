Coşkun, Türkiye’de eğitimde demokratik, bilimsel, eşit ve parasız bir sistemin savunucusu olduklarını belirterek, eğitimde artan eşitsizliklere karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Yeni eğitim dönemine çok sayıda sorunla başlandığını belirten Coşkun, iktidarın eğitim politikalarının bilimsel eğitime katkı sunmadığını ve sistemin kötüye gittiğini söyledi. Eğitimde yaşanan sorunların merkezi sınav sonuçlarından, okullardaki yetersizliklere kadar her alanda hissedildiğini belirten Coşkun, artan yoksulluğun çocukları olumsuz etkilediğine dikkat çekti. "Kaç çocuğun eksiksiz kıyafet ve çantayla okula başladığı bile ülkenin temel meselesidir" diyen Coşkun, devlet okullarında hijyen ve temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığını ifade etti.

"Eğitim Sistemi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu Eleştirisi"

Coşkun, öğretmen atamalarında liyakatin yok edildiğini ve tarikat-cemaat bağlantılı eğitim politikalarının gündeme geldiğini belirterek, AK Parti iktidarını eleştirdi. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifiyle eğitimde liyakatin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını, değerler eğitimi adı altında okullarda ideolojik bir sistemin yerleştirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

"Ekonomik Kriz ve Eğitim Masrafları"

Coşkun, ailelerin çocuklarını okula göndermekte ekonomik zorluklar yaşadığını belirtti. Yüksek enflasyon ve kırtasiye masraflarındaki artışın, eğitim maliyetlerini karşılamayı zorlaştırdığını söyleyen Coşkun, devlet okullarında velilerden alınan kayıt ücretlerinin fahiş boyutlara ulaştığını belirtti. Ayrıca, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında ücretsiz beslenme hakkının yeterince sağlanmadığını ve çocukların okula aç gitmek zorunda kaldığını dile getirdi.

"Anadilinde Eğitim Hakkı ve Asimilasyon Tehdidi"

Anadilinde eğitimin uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmasına rağmen Türkiye’de Kürt, Arap, Ermeni ve diğer etnik grupların bu haktan mahrum bırakıldığını belirten Coşkun, çocukların eğitim sisteminde asimilasyona uğradığını iddia etti. Anadilinde eğitim hakkının sadece seçmeli derslere indirgenmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Birlikte Değiştirebiliriz" Mesajı

Eğitimde yaşanan sorunların münferit olmadığını belirten Coşkun, çocukların yoksulluk ve eğitim eşitsizliklerinin kader olmadığını vurguladı. 2024-2025 eğitim yılının, mevcut sistemi dönüştürmek için bir fırsat olduğunun altını çizen Coşkun, eğitimde eşit ve özgür bir sistem için birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA