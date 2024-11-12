Yapıcıoğlu, olası yeni bir barış sürecinin başlaması halinde, örgütün ilk adımı annelere çocuklarını teslim ederek atması gerektiğini belirtti ve “Bu samimiyet adımıyla başlansın ki biz de bu kez inanalım,” dedi.

"2014'te Silah Bırakma Konuşuluyordu, Ancak Süreç Başarısız Oldu"

Yapıcıoğlu, 2014 yılında silah bırakma konusunun konuşulmaya başlandığını, ancak 2015'te sürecin bozulduğunu hatırlattı. O dönemde de çözüm için umut olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Adına çözüm süreci dedikleri ama aslında geçici bir çatışmasızlık süreci yaşanıyordu. Bu dönemde çok sayıda gencin dağa götürülmesi, silah bırakma niyetinin olmadığının göstergesiydi,” şeklinde konuştu.

"Yeni Süreçte İyi Niyet Göstergesi Olarak Annelerin Evlatlarını Geri Verin"

Diyarbakır'da annelerin çocuklarını geri almak için nöbet tuttuğu sembolik mekandan çağrıda bulunan Yapıcıoğlu, "Eğer yeni bir süreç başlayacaksa, iyi niyet göstergesi olarak, bu annelerin evlatlarını onlara geri gönderin. Şayet gerçekten şiddete son verecekseniz, samimiyetinizi göstermek için bu adımı atın ki biz de bu kez samimi olduğunuza inanalım," dedi.

"Silahları Bırakmaya Gerçekten Niyetiniz Varsa Kendi İradenize Sahip Olduğunuzu Gösterin"

Yapıcıoğlu, silah bırakma ve çözüm sürecine dair iradenin ortaya konulması gerektiğini belirtti ve şunları ekledi: "Eğer bu iradeyi gösterip, gençlerin birbirine silah doğrultmasına son verirseniz, biz de bu sürece dair samimiyetinizi göreceğiz. Kendi halkınızın, kendi gençlerinizin geleceğini düşündüğünüzü ancak böyle gösterebilirsiniz."

"Eğer Bu Adımı Atmazsanız Silah Bırakma Niyetiniz Yoktur"

Yapıcıoğlu, örgüte yönelik eleştirilerini de sürdürerek, “Eğer annelerin evlatlarını geri vermek gibi bir iyi niyet gösterisinde bulunmayacaksanız, bu durumda 2015’te çözüm süreci adı altında, gençleri dağa götürenlerin aslında silah bırakma niyetinde olmadıkları anlaşılacaktır,” dedi. Yapıcıoğlu, silahların susması ve çözüm için siyaset yoluyla bir sonuca ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA