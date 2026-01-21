Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili mevzuat uyarınca Türk bayrağının; devletin egemenliğini, milletin birliğini ve bağımsızlığını temsil eden, korunması zorunlu milli bir sembol olduğu vurgulandı. Bu çerçevede, Suriye sınır hattında Mardin-Kamışlı bölgesinde terör örgütü yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırının en güçlü şekilde kınandığı belirtildi. Söz konusu eylemin, milli bir sembole yönelik olmanın ötesinde, milletin huzurunu hedef alan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü kararlı süreci provoke etmeye yönelik açık bir girişim olduğu kaydedildi.

Genel Başkan Gönder, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

'Türk bayrağına yönelik bu hain saldırı, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelmiş açık bir provokasyondur. Devletimizin egemenliğini ve terörle mücadeledeki kararlılığını hedef alan bu tür alçak girişimler, hukuk devleti sınırları içerisinde en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.'

Açıklamada ayrıca, Anayasa'nın 3. maddesi ile 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelerin, Türk bayrağına yönelik her türlü saygısızlık ve saldırının hukuka aykırı olduğunu ve yaptırıma tabi bulunduğunu açıkça ortaya koyduğu hatırlatıldı. Bu tür fiillerin, bireysel görüş ya da ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Hedef Kızılelma Derneği olarak milli sembollere yönelik eylemlerin sıradanlaştırılmasının, meşrulaştırılmasının ya da görmezden gelinmesinin kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada; hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, yetkili makamlarca gerekli idari ve adli süreçlerin gecikmeksizin ve titizlikle yürütülmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamanın sonunda dernek, toplumsal barışın, anayasal düzenin ve milli değerlerin korunmasından yana olan duruşunu sürdüreceğini; Türk bayrağına ve devletin temel sembollerine yönelik her türlü hukuka aykırı tutumun karşısında, yasal çerçeve içerisinde tavrını net bir biçimde ortaya koymaya devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.

