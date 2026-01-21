On iki hafta süren güz yarıyılı boyunca 60 yaş ve üzeri bireylere yönelik yürütülen eğitim programında; sağlıklı ve aktif yaşlanma, yaşam boyu öğrenme, dijital ve kültürel okuryazarlık, fiziksel aktivite, beslenme, ilk yardım, sanat ve edebiyat başta olmak üzere birçok alanda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Program kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Turizm Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Kahta Meslek Yüksekokulu'ndan akademisyenler gönüllülük esasına dayalı katkı sundu. Eğitim sürecinde atölye çalışmaları, uygulamalı dersler ve teknik geziler gerçekleştirildi.

Kapanış törenine; Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcıları Ramazan Yoğun ve Osman İde, üniversitenin akademik ve idari personeli ile Tazelenme Üniversitesi katılımcıları katıldı. Törende, güz yarıyılı süresince programa destek veren öğretim elemanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, Tazelenme Üniversitesi'nin, üniversitelerin yalnızca gençlere değil, yaşam boyu öğrenme anlayışıyla toplumun her kesimine hitap etmesi gerektiği düşüncesinin önemli bir yansıması olduğunu ifade etti. Keleş, 60 yaş ve üzeri bireylerin aktif ve sağlıklı yaşlanma süreçlerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, eğitimler kapsamında sağlık, spor, beslenme, dijital okuryazarlık ile kültür-sanat alanlarında dersler ve atölye çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Farklı fakültelerden akademisyenlerin gönüllü katkılarının güçlü bir kurumsal dayanışma ortaya koyduğunu vurgulayan Keleş, Tazelenme Üniversitesi'nin kuşaklar arası etkileşimi artıran ve 60 yaş ve üzeri bireylerin üniversite yaşamına aktif katılımını sağlayan önemli bir sosyal sorumluluk modeli olduğunu dile getirdi.

