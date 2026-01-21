Milli sembollerin hiçbir şekilde siyasi hesaplaşmaların konusu haline getirilemeyeceğini vurgulayan Alsan, Türk bayrağının anlamına dikkat çekti. Bayrağın yalnızca bir sembol olmadığını ifade eden Alsan, onun vatanın, istiklalin, şehadet bilincinin ve milli iradenin en güçlü ifadesi olduğunu belirtti. Bayrağa uzanan her elin, doğrudan milletin birlik ve bütünlüğünü hedef aldığını kaydeden Alsan, bu girişimlerin karşılıksız kalmayacağını söyledi.

'Toplumsal tansiyonu yükseltmeye yönelik provokasyon'

Sınır hattında yaşanan olayların bilinçli biçimde toplumsal tansiyonu artırma amacı taşıdığına işaret eden Alsan, sınır bölgelerindeki hassasiyetlerin manipüle edilerek kaos üretilmek istendiğini dile getirdi. Bu tür girişimlerin yeni olmadığını belirten Alsan, milletin artık bu tür oyunları açık şekilde gördüğünü ifade etti. Yaşananların açık bir provokasyon olduğunu vurgulayan Alsan, hedefin toplumu kutuplaştırmak ve milli iradeyi zayıflatmak olduğunu söyledi.

'Hukuki süreçler caydırıcı olmalı'

Açıklamasında Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma sürecine de değinen Alsan, adli mekanizmaların hızlı, kararlı ve şeffaf biçimde işletilmesinin önemine dikkat çekti. Milli sembollere yönelik saldırıların cezasız kalmasının yeni teşebbüslere zemin hazırlayacağını belirten Alsan, hukuki zeminin güçlendirilmesi ve caydırıcılığın sağlanması gerektiğini vurguladı.

'Bu ülkenin tek bayrağı vardır'

Emircan Ahmet Alsan, açıklamasını Adıyaman'dan yükselen birlik ve beraberlik mesajıyla tamamladı. Milletin mayasının bir, iradesinin tek olduğunu ifade eden Alsan, Adıyaman'dan Mardin'e, İzmir'den Kars'a kadar bu ülkenin tek bir bayrağı bulunduğunu belirtti. Alsan, bu bayrağın hem gök kubbede hem de milletin gönlünde dalgalandığını vurgulayarak, ona uzanan her elin milletin iradesiyle karşılaşacağını ve karşılığını bulacağını ifade etti.

Kaynak : PERRE