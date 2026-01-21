Babar, açıklamasında Türk bayrağının bu topraklar için can veren şehitlerin emaneti ve milletin birlik ile beraberliğinin simgesi olduğunu vurguladı. Türk bayrağına uzanan her elin, doğrudan milletin iradesine, devletin bekasına ve ortak değerlere yönelmiş bir saldırı niteliği taşıdığını belirtti.

Bu tür hain girişimlerin, milletin bayrağına olan bağlılığını asla zayıflatamayacağını kaydeden Babar, aksine milli birlik ve beraberliği daha da güçlendireceğini ifade etti. Devletin ve milletin, bu tür zihniyetlere geçmişte olduğu gibi bugün de geçit vermeyeceğinin altını çizdi.

Açıklamasının sonunda Türk bayrağına yapılan saldırıyı bir kez daha lanetlediğini belirten Yusuf Babar, sorumluların hukuk önünde en ağır şekilde hesap vermesi temennisinde bulundu.

Babar, mesajını 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE