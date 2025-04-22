“23 Nisan sadece bir bayram değil; milletimizin esaret zincirlerini kırdığı, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla yola çıktığı bir dirilişin adıdır” diyen Gönder, bu günün milletin imanla yoğrulmuş milli şuurunun ve istiklal kararlılığının sembolü olduğunu kaydetti.

“Bu Ruh, Çanakkale’den Meclis’e Taşınmıştır”

Türk milletinin tarih boyunca hiçbir boyunduruğu kabul etmediğini ifade eden Gönder, “Bugün bu bayrağın altında özgürce nefes alabiliyorsak, bunu Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da şehadete yürüyen ecdadımıza ve Meclis kürsüsünden istiklal haykıran iradeye borçluyuz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımız Emanetin Bekçisidir”

Açıklamasında çocukların taşıdığı tarihî sorumluluğa da dikkat çeken Gönder, “Çocuklarımız, bu mukaddes mirasın emanetçileridir. Onların milli ve manevi değerlerle yetişmeleri, Türk milletinin istikbali adına en büyük teminatımızdır” dedi.

Gönder, Hedef Kızılelma Derneği olarak milli değerleri yaşatmayı ve yeni nesillere aktarmayı kutsal bir görev olarak benimsediklerini vurguladı.

“Ne Mutlu Türk’üm Diyene!”

Açıklamasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri anan Gönder, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnetle anıyor, yüce milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” ifadeleriyle mesajını tamamladı.

“Ne mutlu Türk’üm diyene!” diyerek sözlerini noktalayan Gönder, milli iradenin ışığında büyüyen her çocuğun Türkiye’nin yarınlarını inşa edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA