“Onların Gülümsemesi Bizim En Büyük Mutluluğumuz”

23 Nisan kutlama programının ilk durağı Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi oldu. Etkinlikte çocuklarla buluşan Başkan Tutdere, çocukların bayramını kutlayarak onlarla yakından ilgilendi. Etkinlikte yaptığı konuşmada, “Hayatımın en mutlu anlarından birini yaşıyorum. Çünkü çok sevdiğimiz çocuklarımızla beraberiz. Onların coşkusunu paylaşmak bizler için büyük bir onur,” dedi.

Başkan Tutdere, Adıyaman’ın her köşesinde çocukların daha güvenli, sağlıklı ve mutlu bir geleceğe adım atmaları için çalıştıklarını belirterek, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Güzel bir Adıyaman’da yaşamanız için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ay Yıldızlı Pasta Kesildi, Hediyeler Dağıtıldı

Kadın ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, merkez kursiyerlerinin çocukları tarafından sahnelenen gösteriler büyük ilgi topladı. Etkinlik sonunda Başkan Tutdere, üzerinde ay yıldız bulunan 23 Nisan pastasını çocuklarla birlikte kesti. Çocuklara çeşitli ikramlar ve hediyeler de dağıtıldı.

Okullarda Bayram Coşkusu: Uçurtmalar Gökyüzüyle Buluştu

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, daha sonra Bahçelievler Mahallesi’ndeki İnönü İlkokulu ile Yeni Mahalle’deki Özel Dahi Çocuk Anaokulu’nu ziyaret etti. Okul bahçelerinde düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde çocuklarla birlikte uçurtma uçuran Başkan Tutdere, çocukların bayram sevincine ortak oldu.

“Çocukların Enerjisi Bizi Motive Ediyor”

Başkan Tutdere, program boyunca çocuklarla tek tek ilgilendi, gösterileri izledi ve onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. “Çocuklarımızın enerjisi ve neşesi bizleri daha çok motive ediyor. Onların gözlerindeki umut, bize bu kenti daha yaşanabilir hale getirme sorumluluğunu bir kez daha hatırlatıyor” şeklinde konuştu.

Kutlamalar Gün Boyu Devam Etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adıyaman’ın farklı noktalarında düzenlenen kutlamalar gün boyu sürdü. Adıyaman Belediyesi ekipleri, etkinlik alanlarında çocuklara çeşitli ikramlarda bulunarak bayram coşkusuna katkı sağladı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise tüm programlara katılarak çocukların bayramını bizzat kutladı.

Kaynak : PHA