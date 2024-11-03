Genel Kurul’a, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, siyasi parti temsilcileri ve HDK bileşenleri katıldı. Toplantıda, Türkiye’nin güncel siyasi meseleleri ve çözüm süreci tartışmaları ele alındı.

Tuncer Bakırhan'dan Çözüm Süreci Uyarısı: “Bu Tartışmalar Süreç Olmadan Bitebilir”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada çözüm süreci tartışmalarına değindi. Bakırhan, bugüne kadar kullanılan dilin terk edilmesi gerektiğini belirterek, “Toplumu zehirleyen, üstenci ve tehditkâr bir dil kullanılıyor. Özellikle iktidar mensupları tarafından bu dilin yerine daha kapsayıcı, daha saygın bir dil kullanılmalıdır. Aksi halde bu tartışmalar, bir süreç olmadan son bulmak durumunda kalabilir” dedi.

Bakırhan, HDK'nin toplumun yok sayılan kesimlerini örgütlediğini ve onların sesini duyurduğunu ifade ederek, HDK’nin Türkiye’de demokratik bir duruş sergileme misyonunu vurguladı. “HDK, toplumun ötekileştirilen kesimlerini özne haline getiriyor,” diyen Bakırhan, HDK’nin bu misyonu doğrultusunda çözüm süreci gibi tartışmalarda güçlü bir duruş sergileyeceğini belirtti.

Orta Doğu Krizine Vurgu: “Türkiye Toplumsal Barışı Sağlamalı”

Bakırhan, Orta Doğu’daki karmaşık duruma da değinerek bölgedeki kapitalist ve emperyalist krizlerin Türkiye’ye yansımalarını anlattı. “Sistem, kendini savaş ve şiddetle ayakta tutmaya çalışıyor; Orta Doğu bunun en belirgin örneğidir,” diyen Bakırhan, Türkiye’nin bu girdaba kapılmaması için toplumsal barışa önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Kürt meselesine yönelik çözümün önemine dikkat çeken Bakırhan, “Kürt meselesi diyalog ve müzakere yoluyla çözülmeli, Sayın Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılmalı ve fikirleri Türkiye halklarıyla buluşmalı” ifadelerini kullandı. Bu süreçte, HDK'nin örgütlü ve duyarlı bir duruş sergilemesi gerektiğini belirten Bakırhan, HDK’nin toplumun çözüm sürecine dair gelişmeleri dikkatle izlemesi ve değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

“Bu Tartışmalar, Türk Tipi Yürütülüyor”

Türkiye'deki siyasi sürecin kritik bir dönemden geçtiğini belirten Bakırhan, “Bir süreç varsa, bu sürecin tarafları da olmalıdır. Sadece tek taraflı açıklamalarla süreç yürütülemez,” dedi. Tartışmaların “Türk tipi” bir yaklaşımla yürütüldüğünü söyleyen Bakırhan, sorunun en önemli taraflarının meseleye dahil edilmediğini ve bu eksikliğin sürecin verimliliğini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Bakırhan, sürecin tek taraflı konuşmalarla yürütülmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Kürt meselesinin çözümü için müzakere ve diyalog gereklidir. Ancak bu tartışmaların gerçek bir süreç olup olmadığını görmek için izlemeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Esenyurt’a Kayyum Atanmasına Tepki: “Bu Ne Perhiz, Bu Ne Lahana Turşusu”

Bakırhan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasını da eleştirerek, “Türkiye barışı diyorlar, bir süreçten bahsediyorlar; ama diğer taraftan baskılar doludizgin devam ediyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu,” dedi. Kayyum atamalarının çözüm sürecine katkı sunmayacağını ifade eden Bakırhan, “Halkın iradesini cezaevine atarak, tutsak ederek, kayyum atayarak bu tartışmaları bir yere evriltmek mümkün değil” diye konuştu.

Bakırhan, Esenyurt olayına dair düşüncelerini dile getirirken, iktidarın tutarsız yaklaşımlarını eleştirdi ve çözüm sürecine yönelik bu tür baskı politikalarının süreci daha da zora sokabileceğini belirtti. “Bu toplum artık sözlere kanacak bir toplum değil. Halkın iradesini yok sayacaksanız, bu tartışmaların bir yere evrilmeyeceğini şimdiden belirtmek isterim” dedi.

HDK’nin Yeni Dönem Sözcüleri: Meral Danış Beştaş ve Ali Kenanoğlu

HDK 13. Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen seçimle, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve eski HDP milletvekili Ali Kenanoğlu, HDK Eş Sözcüleri olarak göreve getirildi. Yeni eş sözcüler, HDK’nin misyonunu ve toplumsal sorunlara dair hassasiyetini sürdüreceklerini vurguladı.

HDK’nin yeni dönemde de demokratik çözüm süreci, insan hakları ve toplumsal barış gibi konulara öncelik vereceği ifade edilirken, kongreye katılan siyasi parti temsilcileri ve HDK bileşenleri, Türkiye’nin demokratik dönüşümü için dayanışma ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Kaynak : PHA