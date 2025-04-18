Gönüllülük ve güven temel ilke

Nezir Derneği, çalışmalarını “gönüllülük”, “samimiyet” ve “güven” ilkeleri üzerine inşa etti. Derneğin bu anlayışla yola çıkması, yardım faaliyetlerinde toplumun geniş kesimlerinden destek görmesini sağladı.

Dernek Başkanı Ziya Kara, yaptığı açıklamada, yardımseverliğin temelinde güven duygusu olduğunu vurguladı. Küçük yardımların dahi hayatlara dokunduğuna dikkat çeken Kara, "Biz bu yola gönül vererek çıktık. Bize güvenen yardımseverlerin desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ne kadar küçük olursa olsun her katkının bir anlamı ve karşılığı vardır” dedi.

2024’te binlerce ihtiyaç sahibine ulaşıldı

Nezir Derneği'nin 2024 yılı faaliyetleri kapsamında bin aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiğini belirten Kara, yüzlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye malzemeleri ve bayramlık kıyafet desteği sağladıklarını ifade etti.

Ziya Kara, bu yardımların “Vakıf Geleneğinden Beslenen Yardım Anlayışı” çerçevesinde sürdürüldüğünü belirterek, toplumsal dayanışmayı büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

“İyilik çoğalarak büyür”

Dernek olarak yalnızca fiziksel yardımlarla değil, manevi destekle de toplumun yanında olmaya çalıştıklarını belirten Kara, daha fazla gönüllünün bu iyilik hareketine katılması için çağrıda bulundu.

“İyilik çoğalarak büyür” diyen Kara, gelecek dönemde Adıyaman başta olmak üzere birçok bölgede yeni sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA