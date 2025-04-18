Psiko-sosyal destek ve kişisel gelişim hedefleniyor

Kız ve erkek gruplarının ayrı şekilde planlandığı kampta, gençlerin deprem sonrası yaşadığı travmaların hafifletilmesi, sosyal becerilerinin gelişmesi ve kişisel potansiyellerini keşfetmeleri amaçlanıyor. Kamp süresince doğa yürüyüşlerinden spor etkinliklerine, kültürel eğitimlerden atölye çalışmalarına kadar pek çok etkinlik gerçekleştirilecek. Gençlerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi hedeflenen program, aynı zamanda yeni dostlukların kurulmasına ve sosyal çevrelerin genişlemesine de zemin hazırlayacak.

Kamp öncesi uğurlama töreni

Kamp yolculuğu öncesinde düzenlenen uğurlama töreni, duygusal ve coşkulu anlara sahne oldu. Törene Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ın yanı sıra AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin, İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Kahta Belediye Meclis Üyeleri Furkan İnsan ve Medine Maçin Teke, Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan ile öğrenci aileleri katıldı.

Başkan Hallaç: “Sizler bizim umudumuzsunuz”

Törende gençlere hitap eden Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, kampın sadece bir tatil değil, bir moral ve farkındalık programı olduğunu vurguladı.

“Sizler bizim geleceğimizsiniz. Hepinizin yaşadığı zorlukların farkındayız. Bu kamp, sadece eğlenmeniz ya da dinlenmeniz için değil; kendinizi keşfetmeniz, güçlü yönlerinizi fark etmeniz ve yeniden umutla dolmanız için bir fırsattır,” diyen Hallaç, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu kamp boyunca kuracağınız dostluklar, kazanacağınız deneyimler ve edineceğiniz bilgiler hayatınızda iz bırakacak. Kendinize güvenin. Unutmayın ki bizler, sizin yanınızdayız. Sizlerin gelişimi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Hafta sonu kampınızı ziyaret edeceğim ve sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacağım. Hepinize gönülden başarılar ve güzel anılarla dolu bir kamp diliyorum.”

Gençler, umutla yola çıktı

Konuşmaların ardından gençler, ailelerinin ve protokolün alkışları eşliğinde otobüslerle Mersin’e uğurlandı. Kampın sonunda gençlerin dönüşünde bir karşılama programı da planlandığı bildirildi.

Kaynak : PHA