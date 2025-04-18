Sanatseverler Abdülhamid Han Kültür Merkezi’ni doldurdu

Abdülhamid Han Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Başkent Gönüllüleri Derneği ve Parla 100. Yıl Korosu sahne aldı. Şef Ahmet Turan Demir’in yönetimindeki koro, Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini seslendirerek büyük beğeni topladı. Konserin sunuculuğunu ise Dernek Başkanı Tuğba Akkök üstlendi.

Konser boyunca izleyiciler zaman zaman duygusal ezgilere eşlik ederken, hareketli parçalarda alkışlarla ve danslarla salona renk kattı. Gecede, Türk sanat müziğinin unutulmaz eserleri bir kez daha kulaklarda ve gönüllerde yer etti.

Tırpan: “Adıyaman halkına moral vermek istedik”

Konserin sonunda konuşan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, böylesi anlamlı bir etkinliği Adıyamanlılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

“Adıyaman halkına moral vermek, kültürel bağları güçlendirmek adına bu tür etkinliklere önem veriyoruz. Başkent Gönüllüleri Derneği ve Parla 100. Yıl Korosu’nu kentimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk,” diyen Tırpan, sahne alan sanatçılara teşekkür etti.

Konuşmasının ardından, Dernek Başkanı Tuğba Akkök ve Koro Şefi Ahmet Turan Demir’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Etkinlikler devam edecek

Adıyaman Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde farklı alanlarda konser, tiyatro ve gösterilerin yıl boyunca süreceği belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada, halkın moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik bu tarz etkinliklerin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceği kaydedildi.

Kaynak : PHA