Adıyaman’da bir ilk: 64 kanallı, sessiz ve hızlı MR cihazı hasta konforunu artırıyor

Adıyaman’da sağlık hizmetlerinde teknolojik gelişmeler sürüyor. Bu kapsamda Kahta Devlet Hastanesi’nde kurulan 64 kanallı yapay zeka destekli manyetik rezonans (MR) görüntüleme cihazı, vatandaşların kullanımına sunuldu. Yeni cihaz, özellikle çekim süresinin kısalığı, sessiz çalışma prensibi ve tek pozisyonda tüm vücut görüntüleme imkanıyla öne çıkıyor.

Hastalara üst düzey konfor

Yeni MR cihazı sayesinde daha kaliteli ve net görüntüler elde edilirken, hasta için rahatsız edici olan uzun ve gürültülü çekim süreleri de geride kaldı. Yapay zeka teknolojisiyle donatılan cihaz, doğru ve hızlı teşhise katkı sağlayarak tanı süreçlerini hem hekimler hem de hastalar için kolaylaştırıyor.

Başhekim Kılıç: “Tanı süreci hızlanacak, konfor artacak”

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fedli Emre Kılıç, yeni cihazla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Yeni MR cihazımız, hem tanı sürecini hızlandırıyor hem de hasta konforunu ön planda tutuyor. Daha net, hızlı ve sessiz bir görüntüleme süreci sunarak hem hekimlerin işini kolaylaştıracak hem de vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden memnuniyetini artıracak. Cihazımızın bölgemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Adıyaman’da bir ilk

Adıyaman genelinde ilk defa Kahta Devlet Hastanesi’nde kullanılmaya başlanan bu donanımın, il genelindeki sağlık hizmetlerinin niteliğini artırması bekleniyor. Bölgedeki diğer sağlık kuruluşları için de örnek teşkil etmesi hedeflenen bu yatırımla, vatandaşlar ileri görüntüleme teknolojisine il dışına çıkmadan ulaşabilecek.

Kaynak : PHA