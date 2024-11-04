Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 2024 yılı Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay Temini için başvuru süresi 15 Kasım'a kadar uzatıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na en az 4 yıl süreli fakülte ve yüksekokul mezunlarından 2024 Yılı Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay Temini Başvurularının 15 Kasım 2024 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Başvuru işlemleri tamamlanmasını müteakip sınavlara çağrı yapıldıktan sonra adayların T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin TC Kimlik Numarası girilerek sınav ücreti yatırması istendi.

Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay temini için başuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayabilirsiniz