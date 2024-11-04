TBMM’de açıklamalarda bulunan Güler, görevden alınan belediye başkanlarının yerlerine yapılan geçici görevlendirmelerin yasal çerçevede gerçekleştiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, anayasal bir hukuk devleti. Üç belediye başkanının yerine Anayasamızın 127. maddesi kapsamında geçici bir görevlendirme yapıldı. Belediye başkanlarının görevleri nedeniyle soruşturma veya kovuşturmaya uğraması durumunda, İçişleri Bakanlığı geçici olarak yerlerine bir görevlendirme yapabiliyor. Buna ‘kayyum’ diyorsunuz ancak hukuki tarifi böyle demiyor. Soruşturma ve kovuşturma süreçleri kapsamında ilgili belediye başkanları hakkında Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde soruşturmaların sürdüğünü biliyoruz."

"Yerel Mahkeme Kararları İstinaf ve Yargıtay Sürecinde"

Güler, ilgili belediye başkanlarına yerel mahkemelerce verilen cezaların istinaf ve Yargıtay süreçlerine tabi olduğunu belirterek, "Mardin Belediye Başkanı’na 10 yılın üzerinde, Batman Belediye Başkanı’na 6 yılın üzerinde, Halfeti Belediye Başkanı’na da 6 yılın üzerinde cezalar verilmiş durumda. Bu cezalar istinaf ve Yargıtay süreçlerinde değerlendirilecek. Bu süreçlerde cezalar kesinleşebilir veya beraat kararı çıkabilir" şeklinde konuştu.

"Yasal Uygulamalar Devam Edecek"

Belediye başkanlıklarının suç işlemek için özgürlük alanı olmadığını vurgulayan Güler, "Hukuk devleti uygulamaları geçmişte olduğu gibi bugün de geçerlidir. Belediye başkanlıkları, kimsenin suç işleme özgürlüğüne sahip olduğu bir alan değildir. Suç işleyen, ceza alan veya soruşturma ve kovuşturma süreçleri devam eden kişiler hakkında İçişleri Bakanlığımız yasal uygulamaları yapmaktadır ve bu uygulamalar devam edecektir" dedi.

Güler, kayyum uygulamalarının yasal çerçevede gerçekleştirildiğini ve hukuki süreçlerin tamamlanmasının beklendiğini ifade ederek, mevcut uygulamanın geçici bir önlem olduğunun altını çizdi.

Kaynak : PHA