"Farklı Bir Yola Giriyor" Açıklaması

Burak Dalgın, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, DEVA Partisi'nin farklı bir yönelime girmesi nedeniyle partisinden ayrıldığını duyurdu. Dalgın, partisinden ayrılışını şu sözlerle dile getirdi:

"DEVA Partisi bir çatı bünyesinde farklı bir yola giriyor. Böylece, programına emek verdiğim, kurucularından olduğum, sayesinde çok kıymetli insanlarla tanıştığım ve dostlar kazandığım partim ile yollarımız ayrılıyor. Sayın Ali Babacan başta, son beş yılda reel/sanal dünyada bir araya geldiğimiz, birlikte yol yürüdüğümüz, ülkemizin dört yanından tüm arkadaşlarımıza saygı ve selamlarımı iletiyorum."

Dalgın, DEVA Partisi'nin işleyişiyle ilgili çeşitli tespit, ikaz ve önerilerde bulunduğunu belirterek, bu görüşlerini hem yazılı hem sözlü olarak dile getirdiğini söyledi. Milletvekili, 2023 ve 2024 seçimlerinde halkın gösterdiği taleplere rağmen parti içindeki köklü değişikliklerin gerçekleşmediğini ifade etti:

"Milletimizin önce anketlerde beyanlarıyla, sonra 2023 ve 2024 seçimlerinde oylarıyla işaret ve talep ettiği köklü değişim maalesef gerçekleşmedi. Halbuki, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz" dedi.

Dalgın, son dönemdeki parti içi gelişmelere de değindi. Karmaşık mekanizmaların siyasette olumsuz algılanması, kimlik erozyonunun hızlanması ve geniş kitlelere erişimin zorlaşması gibi risklere dikkat çekti. Bu süreçte DEVA Partisi'nin kurucu ideallerinden sapmalar yaşandığını belirten Dalgın, partisinin hedeflerine sadık kalarak çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

"DEVA’nın programını yazarken ve partiyi kurarken amaçladığımız üç temel hedefi bugün de arkasındayım" diyen Dalgın, bu hedefleri şöyle sıraladı: "Vatandaşlarımızın ortak meselelerine somut çözümler sunmak, Türkiye’yi yönetme iddiası/ekibini ortaya koymak ve bunları yeni bir siyaset üslubuyla yapmak."

Burak Dalgın’ın istifası sonrası, DEVA Partisi’nin Meclis’teki sandalye sayısı 11’e düştü.

"Yeni Bir Yolculuk Başlıyor"

Dalgın, Türkiye'nin daha iyi bir gelecek için şevkle çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Türkiyemizin vasatlığı yenmesi, fırsat pencerelerini değerlendirmesi ve dünyayla her alanda yarışabilmesi için çalışmayı artan bir şevkle sürdüreceğim" şeklinde konuştu. Aynı zamanda, Yunus Emre'nin "Her dem yeniden doğarız / Bizden kim usanası" sözlerine atıfta bulunarak, yeni bir başlangıç için kararlı olduğunu ifade etti.

Burak Dalgın Kimdir?

Burak Dalgın, 1978 yılında Bursa’da doğdu. Kariyerine, Koç Topluluğu'nun erken aşama teknoloji girişim yatırımlarında başladı. Ardından, McKinsey & Company'nin New York ve Boston ofislerinde yöneticilik yaptı. 2008 yılında Türkiye'ye döndü ve Orta ile Doğu Avrupa'yı kapsayan iki girişim sermayesi fonunu yönetmeye başladı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki yatırımlarıyla yeni fabrikalar açılmasına ve binlerce kişiye istihdam yaratılmasına öncülük etti. Yatırımlarından biri, Harvard Üniversitesi'nde vaka çalışması olarak okutulmaktadır.

Burak Dalgın, Türkiye ve Avrupa’da çeşitli şirketlerde ve sivil toplum kuruluşlarında (EDAM Düşünce Kuruluşu, Keiretsu Melek Yatırım Ağı) yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Aynı zamanda TEV yurtdışı bursiyeri ve Eisenhower Fellow'dur. Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden lisans diploması almış ve Harvard Business School’dan MBA (İşletme Yüksek Lisans) derecesini tamamlamıştır.

Kaynak : PHA