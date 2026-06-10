Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan yangın, yüzlerce dönümlük tarım arazisinde zarara yol açtı. Başak, Damlasu ve Tanınmış kırsal mahalleleri arasında başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayılırken, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 400 dönüm ekili alan ile anız zarar gördü.

Gelen bilgilere göre olay, Başak, Damlasu ve Tanınmış kırsal mahallelerinde meydana geldi. Üç kırsal mahallenin arazilerinin birleştiği noktada çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar da yangını söndürmek için seferber oldu. Yoğun çalışmaların sonucunda kontrol altına alınan yangında yaklaşık 400 dönüm ekili arazi ile anız kül oldu. Çok sayıda sulama borusu ile tarım malzemesi de yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

Adıyamanlılar Net