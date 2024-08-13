AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programı hakkında bilgi veren Dağ, partinin 22 yıldır iktidarda olmasının önemine vurgu yaptı. Dağ, AK Parti'nin bu süreçte Türkiye'nin en uzun süre iktidarda kalan siyasi hareketi olduğuna dikkat çekerek, partinin adalet, kalkınma ve milli iradeyi önceleyen politikalarıyla büyük başarılara imza attığını belirtti.

AK Parti'nin geleceğin partisi olduğunu söyleyen Dağ, yarın yapılacak kuruluş yıl dönümü programında, 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin AK Parti'ye katılacağını açıkladı. Dağ, partinin kuruluş yıl dönümünü ilk kez AK Parti Kongre Merkezi'nde kutlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Dağ, "AK Parti siyasetin merkezi olmuştur ve olmaya devam edecektir. AK Parti'ye katılımlar hem milletvekili hem de belediye başkanları düzeyinde devam edecek. Bu süreç, parti ilkemiz ve katılım sağlamak isteyenlerin hukukunu koruyacak şekilde yönetiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA