Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Rektörü Mehmet Keleş, YKS 2024 tercih sonuçlarına göre Adıyaman Üniversitesine yerleşen öğrenciler için hoş geldin mesajı yayımladı. Rektör Keleş mesajında, ‘Üniversitemizin sevgili yeni öğrencileri, aramıza hoş geldiniz. Geleceğinizi inşa ederken Adıyaman Üniversitesi’ni tercih ettiğiniz için mutluluk ve gurur duyuyoruz. Üniversitemiz, azim ve heyecanınızı bilgiyle harmanlayıp sizleri yarınlara en nitelikli şekilde hazırlayacak. Başarıya giden yolu birlikte yürüyeceğiz. Tercih sonuçlarınızın hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum’ dedi.

Kaynak : PHA