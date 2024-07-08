Açıklama Halkbankası'ndan geldi.

Konuyla ilgili olarak 20 Kasım 2023 tarihinde de Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla açıklama yapıldığının altını çizen Halkbankası, "Bankamız kredilerin tahsis, teminatlanma ve kullandırımlarında Bankacılık Kanunu ve buna bağlı düzenlemelere uygun olarak hareket etmektedir. Mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı hiçbir firma veya şahsa kredi kullandırılması söz konusu dahi olamaz. Bankamızın güven ve itibarını sarsacak nitelikte haksız haber ve yorumların yapılması, Bankacılık Kanunu’nun “İtibarın Korunması” başlıklı 74 üncü madde hükümlerine aykırılık teşkil etmekte olup haksız haber ve yorum yapanlar hakkında yasal haklarımız kullanılacaktır." ifadeleri yer aldı.