Sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giden seçmenler, yeni dönem parlamento üyelerini seçiyor.

3 binden fazla sandık kuruldu

Ülke genelinde yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, demokratik bir atmosferde sürüyor. Seçim süreciyle ilgili temel veriler şu şekilde:





Toplam Sandalye Sayısı: 90



Seçmen Sayısı: 1 milyon 700 binden fazla kayıtlı seçmen



Sandık Sayısı: 3 binden fazla nokta



Oy Verme Saatleri: 07.00 - 19.00



Slovenyalı seçmenler, kurulan sandıklarda yerel saatle 19.00'a kadar oylarını kullanabilecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine geçilmesi bekleniyor.

HABER KAYNAK: TEKHA