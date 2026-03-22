Sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giden seçmenler, yeni dönem parlamento üyelerini seçiyor.
3 binden fazla sandık kuruldu
Ülke genelinde yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, demokratik bir atmosferde sürüyor. Seçim süreciyle ilgili temel veriler şu şekilde:
Toplam Sandalye Sayısı: 90
Seçmen Sayısı: 1 milyon 700 binden fazla kayıtlı seçmen
Sandık Sayısı: 3 binden fazla nokta
Oy Verme Saatleri: 07.00 - 19.00
Slovenyalı seçmenler, kurulan sandıklarda yerel saatle 19.00'a kadar oylarını kullanabilecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine geçilmesi bekleniyor.
