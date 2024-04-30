Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, “Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi” sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında vatandaşların gönüllerine dokunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ulaşmadık hane bırakmayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor. Sosyal Market, Giyim Market, Glutensiz Ekmek Fırını, Evde Bakım Hizmeti ve çeşitli yardım hizmetleriyle vatandaşların gönüllerine dokunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Aşevi hizmeti kapsamında ise sıcak yemekleri hanelere ulaştırıyor. Haliliye ilçesinde ikamet eden ve komisyon tarafından belirlenen kriterleri karşılayan ihtiyaç sahiplerine yönelik sürdürülen Aşevi hizmeti ile yılın 365 günü sıcak yemekler hazırlanıyor. Geç saatlerde hazırlık süreci başlayan çeşitli yemekler, günün ilk ışıklarıyla sefer taslarına doldurularak, ekipler tarafından 4 bin 197 vatandaşın sofrasına ulaştırılıyor. Kapı kapı dağıtılan sıcak yemekler, bir önceki gün bırakılan boş sefer kaplarıyla değiştiriliyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile gönüllere dokunan hizmetleri vatandaşlara ulaştıran Haliliye Belediyesi, sıcak yemeğin sofralardan eksilmediği Aşevi hizmeti ile gönüllere dokunuyor. Aşevi hizmetinden faydalanan vatandaşlar, sosyal belediyecilik hizmetlerinden ötürü Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a hayır dualarıyla teşekkür ediyor.

Kaynak : PHA