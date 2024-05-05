31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin seçilmesinin ardından bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde ‘Kent Meydanı’ projesinin Adıyaman Belediyesi tarafından seçimde bir gün sonra ihale yapıldığı ve caminin ince işleri için ise yaklaşık 45 milyon lira bedelli ihaleyi bedelinden de yükseğe yani 49 milyon 663 bin liraya bir firmaya verildiği ileri sürülmüştü.

“Kanunsuz hiçbir işlemimiz olmamıştır”

Belediye Başkanlığı süresince Hakk’ın huzurunda halkın yanında daima yer aldıklarını ve kanunsuz hiçbir işlemlerinin olmadığını aktaran eski Belediye Başkanı Süleyman Kılınç,“Bazı medya kuruluşlarında Adıyaman Kent Meydanı Projemizle ilgili çarpıtma ve algı ile yapılan haberlerle ilgili açıklama zaruretimiz oluşmuştur. Belediye Başkanlığımız süresince Hakk’ın huzurunda halkımızın yanında daima yer aldık. Kanunsuz hiçbir işlemimiz olmamıştır. Adıyaman Kent Meydanı Projemizi Adıyamanlı hemşerilerimizin fikirleri ve eleştirilerini merkeze alarak, anketler yaparak, uzman görüşlerine başvurarak oluşturduk. Kent Meydanı Projesi, Meydan, Cami, Kitap Kafe ve İki Katlı Otopark olarak planlanmıştır. Sözleşme Tarihi 27.12.2021’dir. Projenin tamamı Mart 2023’te tamamlanmak üzere planlanmış, çalışmalar da bu doğrultuda yürütülmüştür. Ancak asrın felaketi 6 Şubat Depremleri nedeniyle proje durmuş, inşaat alanı olağanüstü hal şartlarında çeşitli kamu kurumların halkımıza hizmet sunabilmeleri için kullanılmıştır. Buna rağmen yakın takiplerimiz, yoğun çalışmalarımız neticesinde Mart 2024 itibariyle 2 katlı otopark, Camii dış inşaatı tamamlanmıştır.”dedi.

“Kanunun belirttiği şekilde e-ihale olarak gerçekleştirilmiştir”

Firmanın 1 Nisanda sözleşmeyi imzalamaya gelmediğini hatırlatan Kılınç,”Caminin iç tefrişatı yasal olarak ayrı bir ihale gerektiğinden Kasım-Mart 2023’te ihale süreci başlamıştır.

1. İhale İlan Tarihi: 25.01.2024

1. İhale Tarihi: 16.02.2024’tir.

İhaleye teklif gelmediğinden

1. İhale iptal olmuştur.

2. İhale İlan Tarihi: 22.02.2024

2. İhale Tarihi: 14.03.2024’tür. İhaleye 2 teklif gelmiştir. Her iki ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi kapsamında “açık ihale usulü” ile açık, şeffaf, herkese açık, kanunun belirttiği şekilde e-ihale olarak gerçekleştirilmiştir. 10 günlük yasal itiraz sürecini takiben ihaleyi almaya hak kazan firma sözleşmeye davet edilmiştir. Firma 1 Nisanda sözleşmeyi imzalamaya gelmiştir.”şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA