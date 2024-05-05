Alınan bilgiye göre yangın, öğlen saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi.

İki katlı binanın üst katında dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bina tahliye edilirken dumandan etkilenen Şengül ve eşi Kemal Bozat, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil servis tedavi altına alınan Bozat çiftinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA