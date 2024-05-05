Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen depremden etkilenen 11 ilin içinde ağır yıkımın yaşandığı Adıyaman’da yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

15 ayın geçtiği Adıyaman’da devam eden yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. Atatürk Bulvarı ve Hastane Caddesi üzerinde devam

Depremin üzerinden 454 gün geçmesinin ardından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ağır hasarlı olan ve yıkım kararı verilen yapıların yıkımları kontrollü şekilde devam ediyor.



Kaynak : PHA