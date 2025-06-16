Arslan, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzaması nedeniyle çalışanların sabrının tükenmeye başladığını belirterek, mevcut tekliflerin gözden geçirilmesi ve kamu çalışanlarının kabul edebileceği yeni bir teklifin sunulması gerektiğini ifade etti.

Arslan, yarın gerçekleştirilecek HAK-İŞ Yönetim Kurulu toplantısında sürecin detaylı şekilde ele alınacağını ve sendikal yönetim olarak önemli kararlar alınacağını duyurdu.

Arslan: “Teklifler Gözden Geçirilmeli”

Genel Başkan Arslan, altı kez görüşme yapılmasına rağmen uzayan müzakereler ve yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların mağduriyetinin arttığını vurguladı. TÜHİS'in sunduğu teklifin kabul edilebilir düzeyde olmadığını belirten Arslan, yeni bir teklifin müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinde çalışanların gayrisafi milli hasıladan aldığı payın yüksek olduğunu, ancak Türkiye’de bu oranın yüzde 30 seviyelerinde kaldığını ifade eden Arslan, çalışanların ekonomik sıkıntılar nedeniyle büyük kayıplar yaşadığını dile getirdi.

HAK-İŞ, Yozgat'ta Çalışma Hakları İçin Düzenlenen Eğitim Programına Katıldı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile ortaklaşa düzenlenen “Temel Çalışma Hakları İçin Sosyal Ortaklar ve Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Sendika Yöneticileri Eğitim Programı’na katıldı.

Yozgat’ta gerçekleşen programa; Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu, HAK-İŞ Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, ILO Kıdemli Proje Koordinatörü Emre Dönmez ve sendika yöneticileri de katılım sağladı.

“Türkiye'nin Sosyal Bir Restorasyona İhtiyacı Var”

Genel Başkan Arslan, Türkiye’nin ekonomik olarak büyüdüğünü, enflasyonun düşmeye başladığını, ihracat ve üretimin arttığını ancak çalışanlara yansımalarının yeterli olmadığını ifade etti. Gelir adaletsizliğinin giderilmesi ve çalışanların refahının artırılması için yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Arslan, Türkiye’nin büyüme sürecinde çalışanların haklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, hükümete ve işverenlere toplu sözleşmeler konusunda daha adil bir tutum sergileme çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA