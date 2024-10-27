Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “TUSAŞ’taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ’ta 6 ay staj yapmış” iddiası doğru olmadığı belirtildi.ANKARA (İGFA) - TUSAŞ'taki hain saldırıya destek veren şahsa yönelik iddiaların dezenformasyondan ibaret olduğu açıklandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bahsi geçen şahsın TUSAŞ ile hiçbir bağlantısı bulunmadığının altını çizdiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şahıs, iddia edildiği gibi daha önce TUSAŞ yerleşkesinde de bulunmamıştır. Habere konu eğitim, TEİ Motor Sanayii bünyesinde gerçekleştirilen “Havacılık Motorları Okulu” uzaktan eğitim programıdır. Program, Mart 2021 yılında devreye alınmış, ilgili bölümlerde okuyan tüm öğrenciler için katılım imkanı sunmuştur. Eğitim hiçbir şekilde geniş kapsamlı olmayıp, sadece öğrencilere yönelik temel eğitim seviyesinde gerçekleştirilmektedir. Bir sosyal sorumluluk programı olan Havacılık Motorları Okulu dersleri online platformda yayınlanmakta olup, kurum içerisinde herhangi bir ders yapılmamaktadır"