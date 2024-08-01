Alınan bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

İlçe merkezi yönünde ilerleyen Zeyrek Buğur (60) yönetimindeki 02 DG 951 plakalı sepetli motosiklet, karşı yönden gelen S.A., yönetimindeki 02 AEF 642 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazayı görenler, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede motosiklet sürücüsü Zeyrek Buğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Şükrü Taşdan ise yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayı duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA