Adıyaman İl Müftülüğü tarafından 2024 yılında hacca gidecek vatandaşlara yönelik, "Hac Eğitim Seminerleri" gerçekleştirildi. Emir Sultan Camii'nde düzenlenen seminer Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı

Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, hac İbadeti ve hacı olma bilinci konularında hacı adaylarını bilgilendirdi. Haccın meşakkatli ve zor bir ibadet olduğunun altını çizen Müftü Haliloğlu, hac ibadet süresince sabırlı olmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Seminerde, İl Müftü Yardımcısı Hilmi Benli ve Şube müdürü Mehmet Ali Çetinkaya ‘Ana Hatlarıyla Hac ve Umre Menasiki’ konusunda hacı adaylarını bilgilendirdi. Seminerin ardından, İl Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek vatandaşlara valiz, omuz çantası, Kur’an-ı Kerim ve Meali, ilmihal ile hacda yapılacak dualarla ilgili kitap ve hac rehberi hediye edildi.

Kaynak : PHA