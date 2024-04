Düzenlenen programa Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Rektör Prof. Dr. Mehmet Kelleş, İl Jandarma Komutanı Hikmet Uz, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Kültür Turizm Müdürü Abuzer Gelse, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Siyasi Parti İl Başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, “Bugün burada, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 104. Yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bir aradayız. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan 1920 Egemenlik Kayıtsız Şartsız Millettindir’ diyerek bağımsızlığımızı ve milli iradenin hâkimiyetini tüm dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı gündür. Milletimizin esareti kabul etmeyip, küllerinden doğuşunun cümle aleme ilanıdır. 23 Nisan’nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, 23 Nisan’ı demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolü olmasının yanı sıra milletimizin evlatlarına verdiği değerin, çocuklarına güveninin de bir işareti yapmıştır” dedi.

Öğrencilere seslenen Tosun, “Yaşadıkları yüzyıla damgasını vuran isimler, henüz çocukluk çağlarından başlayarak, hayat yolculuklarını, farklılık ve başarılarıyla adım adım sürdürebilenlerin olmuştur. Sizler, bu ülkenin, bu milletin geleceğini şekillendirecek en önemli, en kıymetli hazinelerisiniz. Büyük bir medeniyetin ve muhteşem bir tarihin sahibi olduğunuzu unutmamalısınız. Bu kutlu yolda ilerlerken, ben değil, biz kavramını öne çıkararak, tarihimizden aldığınız güçle geleceğe doğru emin adımlarla yürümelisiniz. İçinde bulunduğumuz teknoloji dünyasında, yapay zekânın oldukça ilerlediği günümüzde, bugünlerinizi iyi değerlendirerek, ilim deryasından kana kana içmeye bakın. Biz her zaman yanınızdayız. Siz varsanız okullarımız, sınıflarımız anlamlı. Sizin sevinç ve neşe dolu sesleriniz okul bahçelerimizi güzelleştiren... Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeniz için, eğitim camiamızın her bir ferdiyle her türlü desteğe hazırız. Kıymetli meslektaşlarımın, sevgili öğretmenlerinizin gösterdiği yolda emin adımlarla ilerleyin. İnanıyoruz ki sizler her türlü zorlukla başa çıkmayı en iyi şekilde bilecek, pek çok güzel şeye imzanızı atacaksınız. Ayağınıza takılan hiçbir zorluğa aldırmayın, boyun eğmeyin” ifadelerini kullandı.

Bugün yurdumuzun tüm şehirlerinde olduğu gibi Adıyaman’ımızda da büyük bir coşkuyla bayram kutlandığını belirterek dünyanın birçok yerinde hala savaş, yoksulluk ve ayrımcılık gibi sorunlarla boğuşan milyonlarca çocuğun olduğunu kaydeden Tosun, “Filistin'den Doğu Türkistan'a kadar birçok bölgede, masum çocuklar zulüm ve şiddete maruz kalıyor. Bu durum, hepimizi derinden üzüyor ve vicdanımızı sızlatıyor” dedi.

Tüm dünyadaki çocukların özgür ve mutlu bir şekilde temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesin temennisinde bulunan Tosun, “6 Şubat asrın felaketi, milletimizi derinden etkiledi. Milletimiz bu zor zamanları asrın birlikteliğine dönüştürmeyi başardı. Ülkemizin her köşesinden yardıma koşan, yollara düşen insanlarımız, tarihi birlikteliğin örneklerini sergilediler. Bizlerde eğitim camiası olarak Sayın Valimizin önderliğinde, okulların yeniden inşasının yanı sıra, bize emanet edilen çocuklarımızın yeniden hayal kurmaları ve hayata tutunmalarını sağlamak için birçok çalışma ve projeleri hayata geçirdik. Akademik çalışmaların yanında, ‘Spor, Sanat ve Kültürel Etkinliklerle’ çocuklarımızın farklı yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tosun, Cumhuriyetimizin kurucusu, TBMM’nin İlk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle andığı konuşmasını, “Çocuklarına bayram hediye etmiş bir milletin ferdi olmanın gururuyla, geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum” sözleriyle tamamladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’un konuşmasının ardından öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteriler izlendi ve şiir dinletisi gerçekleştirildi. Gösterilerin ardından, yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programın ardından Vali Dr. Osman Varol Programda görev yapan Milli Eğitim Personeline teşekkür ederek öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi.

Haber: Yusuf IŞIK Adıyaman/PHA

Kaynak : PHA