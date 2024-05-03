‘Orman Benim’ kampanyası, orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi ve vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla yapılıyor.

3 Mayıs Cuma günü ülke genelinde düzenlenen "Orman Benim" kampanyası, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Kaymakam Tarık Buğra Seyhan tarafından, kaymakamlık organizatörlüğünde gerçekleştirildi.

Kaymakam Seyhan etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Hep birlikte tek vücut oluyor, geleceğimiz için Orman Benim diyerek ormanlarımıza sahip çıkıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA