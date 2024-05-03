Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinin ardından manevi ve ekonomik yeniden doğuş ihtiyacına atıfta bulunarak 'İyileşmek' teması ile başlayacak olan 2. Kommagene Bienali’nde mekana özgü eserler sergilenecek.

2. Kommagene Bienali’de kültürel, tarihi ve doğal bağlamlara özel önem verileceğini ifade eden Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, “2. Kommagene Bienali, Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinin ardından 'iyileşmek' temasıyla bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Kültürel, tarihi ve doğal bağlamlara özel önem verilerek Kahta şehri, Kahta Kalesi, Nemrut Dağı, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü ve Baraj Gölü’ndeki adalar için oluşturulacak olan eser sergilenecek. Sanat direktörü Nihat Özdal olan bienalin küratörü ise Macaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Rektörü István Erőss. Açık çağrı metninde ifade edildiği üzere bienal, mekana özgü olmakla ilgilenen, tarihi sembollerin anlamı, doğal ortamlarda oluşturma yansıma olanakları, farklı heykel çözümlerinin sorunları ve organik malzeme kullanımıyla ilgilenen ve yapım sürecini eleştirel, uyumlu bir eylem olarak gören sanatçıların veya sanatçı gruplarından oluşan 41 ülkeden 198 sanatçı katılıyor. Bienalimize destek veren başta bakanlığımıza, valiliğimize, yerli ve yabancı tüm sanatçılarımıza ve bölge halkına şimdiden çok teşekkür ediyorum. Detaylı bilgi için kommagenebienal.com adresi ziyaret edilebilir” dedi.

Kaynak : PHA