Adıyaman'da yaşanan 6 Şubat depremleri sonrası, özellikle ampute edilen vatandaşların sosyal hayata kazandırılması için yapılabilecek sportif faaliyetler ve valilik ve bağlı idareler ile, belediyelerin bu konudaki sorumlulukları hakkında Görme Engelliler Türk Milli Futbol Takımı Eski Antrenörü ve Goalball antrenörü Buse Aslangöz açıklamalarda bulundu.

Depremin etkilerinin toplumun her kesimini psikolojik ve sosyal açıdan derinden etkilediğini belirtilen Aslangöz, engelli bireylerin bu süreçte daha fazla desteklenmesi gerektiği vurguladı. Engelli bireylerin yaşadığı psikolojik ve sosyal farklılıklara dikkat çeken Aslangöz, bu kişilere yönelik özel aktivitelerin önemi üzerinde durdu.

Özellikle deprem sonrası Adıyaman'da yaşayan engelli bireyler için yapılacak sportif faaliyetlerin önemine değinen Buse Aslangöz, belediyelerin bu konuda önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Engelli takımlarının oluşturulması ve desteklenmesi, engelli bireylerin spor yapma imkanının sağlanması gerektiğine vurgu yapan Aslangöz, Adıyaman Belediyesi'nden beklentilerini de dile getirdi.

Aslangöz açıklamasında, belediyenin engelli bireyler için spor alanında daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladı. Aslangöz, engelli bireylerin sosyalleşmesine ve yaşadıkları travmanın izlerini silmelerine katkı sağlayacak sportif adımların ivedilikle atılması çağrısında bulundu.

Özellikle Adıyaman Belediyesi'nin Engelliler Spor Kulübü'nü desteklemesi ve engelli bireylerin spor yapma imkanı bulabileceği ortamları oluşturması gerektiğinin altını çizen Aslangöz, bu sayede engelli bireylerin sadece spor alanında değil, toplumun her alanında aktif rol alabileceklerini vurguladı.

Açıklamanın sonunda, dezavantajlı bireylerin sosyal hayata kazandırılması ve yaşadıkları trajik olayın etkilerinin azaltılması için Adıyaman Belediyesi'nin atacağı adımlara destek sözü veren Engelliler Türk Milli Takımı eski Antrenörü ve Goalball antrenörü Buse Aslangöz, bu konuda atılacak adımları destekleyeceği ve engelli bireylerin topluma kazandırılması için gereken her türlü katkıyı da sağlayacağını ifade etti. Belediye’nin çalışmalarına destek olmak ve katkı sunmak için Adıyaman’a federasyon ve profesyonel bağlantıları da harekete geçirerek yararlı olmak istediğini belirten Buse Aslangöz, bugün henüz yeni yeni fark edilse de engelli bireylerin hayatın içerisine daha fazla girmesi ile oluşabilecek travmaların şimdiden yapılacak çalışmalarla önlenebileceğini özellikle vurgulamak istediğini belirtti.

Kaynak : PHA