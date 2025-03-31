80’ler ve 90’ların neşesi Adıyaman’da yeniden canlanacak

1980'li ve 1990'lı yılların müzikleri, anıları ve eğlenceli hatıralarını sahneye taşıyacak olan gösteri, nostalji tutkunlarına keyifli bir akşam vadediyor.

Etkinlik 16 Nisan Çarşamba günü sahnelenecek

Etkinlik, 16 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da TPAO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Gösterinin ana sponsoru Çildağ A.Ş. olurken, organizasyon 7 Renk Festivalleri, Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi Mutenâ, Gazi Çağdaş Tasarım ve Perre Haber Ajansı’nın iş birliğiyle düzenlenecek.

Bilet satış noktaları ve iletişim bilgileri

Gösteriye katılmak isteyen izleyiciler biletlerini, Merkez'de bulunan Şükrü Çiğköfte ve Altınşehir'deki Hoca Nasreddin Restaurant’tan temin edebilecek. Etkinlikle ilgili detaylı bilgi ve rezervasyon için ise 0544 180 02 02 numaralı telefon üzerinden iletişime geçilebilecek.

Adıyaman’da kültür ve sanat etkinliklerine katkı sağlamayı amaçlayan organizasyon, geçmişin iz bırakan dönemlerini müzik ve tiyatroyla harmanlayarak seyircisine nostaljik bir yolculuk sunmayı hedefliyor.

Kaynak : PHA