Kaza, Besni ilçesine bağlı Beşyol köyü yakınlarında meydana geldi. Erkan Erdoğan idaresindeki 02 FV 018 plakalı hafif ticari araç ile Nusret Yaman yönetimindeki 16 ACA 516 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan kişiler yaralandı.

Besni’de kafa kafaya çarpışan iki araçta bulunanlar hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücüler Erkan Erdoğan ve Nusret Yaman ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Erdoğan, Hüma Erdoğan, Nurcan Erdoğan, Muhammed Yaman, Emir Yaman, Aynur Yaman ve Fatmanur Yaman yaralandı. Yaralıların 6’sının çocuk olduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA