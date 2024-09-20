Türkiye’ye yeni anaokulları kazandırmaya devam eden Çocuklar Gülsün Diye Derneği ve Dernek Başkanı Gülben Ergen, 23Eylül’de açılacak anaokulunu, yapılacak töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlayacak.

Türkiye’nin en çok ihtiyacı olan bölgelerine ve köylerine anaokulları kazandıran Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 54. anaokulunu afet bölgesi kapsamına alınan Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde açıyor.

İnşaatın yapımını Bridge To Türkiye Fund’un üstlendiği anaokuluna “Çocuklar Gülsün Diye-BTF Anaokulu” ismi verilecek.

Kahta Vali Özbilgin İlkokulu’nun bahçesine yapılan anaokulu 23Eylül Pazartesi günü açılacak. Okulun açılışı Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Gülben Ergen, Bridge To Türkiye Fund Temsilcileri ve devlet protokolünün katılımıyla gerçekleşecek. Yaklaşık 100 öğrencinin okul öncesi eğitim alabileceği Çocuklar Gülsün Diye – BTF Anaokulu, açılış töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanacak.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir, Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Eskişehir, Ordu-Kumru, Diyarbakır, Denizli, Siirt, Niğde, Kilis, Adana, Osmaniye, Hatay-Kırıkhan, Hatay-İskenderun, Adıyaman-Gölbaşı, Hatay-Samandağ ve Malatya’ya anaokulları kazandırdı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin, sponsorları ve bağışçılarının desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmak üzere çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.



Kaynak : PHA