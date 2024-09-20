3600 ek göstergenin, 1. dereceye ulaşan tüm kamu çalışanlarına verilmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Teker,"Devlet Memurlarının haklarının iyileştirilmesi ve çalışma koşullarının daha adil bir hale getirilmesi amacıyla uzun süredir beklenen ve sözü verilen iki önemli düzenleme, 1 Ekim 2024 tarihinde açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak zorundadır. Bu düzenlemeler, kamu çalışanlarının taleplerini karşılamak ve kamuda çalışma barışının sağlanması amacıyla kritik öneme sahiptir.3600 ek göstergenin, 1. dereceye ulaşan tüm kamu çalışanlarına verilmesi, seçim öncesi verilen sözün yerine gelmesi ve yıllardır beklenen ve kamu çalışanlarının ve emeklisinin ekonomik durumlarını iyileştirecek bir adımdır. Bu düzenleme, çalışanlarımızın emeklilik haklarını güçlendirecek ve ekonomik refahlarını artıracaktır. TEÇ-SEN olarak, bu düzenlemenin hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılmasını ve süreçlerin hızlandırılmasını talep ediyoruz."dedi.

Devlet memurlarının uzun süredir beklediği bir gelişme olduğunu belirten Başkan Teker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda görev yapan kamu çalışanlarının, eğitim durumlarına uygun kadrolara atanması, çalışanlarımızın yetenek ve eğitim düzeylerine uygun pozisyonlarda görev almasını sağlayacaktır. Yarım asra dayanan bu talebin yerine gelmesi çalışanlarımızın motivasyonunu artıracaktır. TEÇ-SEN olarak, bu düzenlemenin de bir an önce yasalaşmasını ve uygulamaya konulmasını bekliyoruz.Bu iki önemli düzenlemenin, TBMM'ye sunulması ve yasalaşması, devlet memurlarının uzun süredir beklediği bir gelişmedir. TEÇ-SEN olarak, bu sürecin takipçisi olacağımızı ve çalışanlarımızın haklarını savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."



Kaynak : PHA