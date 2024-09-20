İngiltere Kralı Prens Charles’ın sabuncusu olarak ün yapan Mardinli Mehmet Dede, Arap prenslerine Deve sütünden, Çinli zengin kadınlara ise pirinçten sabun üretti.Şehmus EDİS - Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

MARDİN (İGFA) - Her yıl 4 ayda bir Britanya Büyükelçiliğine çeşitli sabunlar gönderen Mardin’in ünlü sabun ustası Mehmet Dede, başta İngiltere olmak üzere ABD, Ortadoğu ve Uzak Doğu ülkelerinde bulunan birçok ünlü kişiye sabun gönderiyor. 18 yıl önce Mardin’i ziyaret eden İngiltere Prensi Charles bile Mardin sabunu kullanıyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİ VE ÇİN'DEN GELEN TALEPLERİ YETİŞTİREMİYOR

Körfez ülkeleri ve Çin’den gelen yoğun talepleri karşılamakta zorlandıklarını belirten Mardinli sabun ustası Mehmet Dede, ilk defa deve sütünden ve pirinçten sabun ürettiklerini söyledi.

Özellikle Körfez Arap ülkeleri ve Çin’den, deve sütü ve pirinç sabuna yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Dede, “Deve sütü sabununda iddialıyız. Çevre dostu sabunudur. Parfüm yok, boya yok. Kokusunu biz özel hazırladık. Saçlara, cilde şifa veriyor. Banyoda da duş jeli olarak kullanabilir. Sabah yıkandığı zaman, akşama kadar kokusu gitmez. Tamamıyla doğal olarak ürettik, iddialıyız. Bu sabunu laboratuvarlarda tahlil bile edebilirler.” dedi.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUZ

Deve sütü sabunu üretmek için Siverek’te bir deve çiftliğinden süt temin ettiklerini kaydeden Dede, “Bölgemizde deve üretimi az olduğu için kolay kolay süt temin edemiyoruz. Deve sabunlarını Körfez ülkeleri çok beğendi. Arap ülkelerine gönderiyoruz. Arap ülkelerindeki zengin kadınlar ve prenslerin eşleri bize yoğun talepte bulunuyor. Özellikle Almanya’dan yoğun talep alıyoruz. Yetiştirmekte zorlanıyoruz. El yapımı olduğundan kuruması için haftalarca bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

PEKİN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA KONUSU YAPTI

Pirinçten ürettiği sabunların Çin’de de büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Dede, “Çinliler pirinç sabunu duyar duymaz soluğu Mardin’de aldılar. Çin’in önemli üniversitelerinden biri olan Pekin Üniversitesinden 5 akademisyen geldi. Burada bir hafta boyunca sabunu incelediler. Gerçekten iddialıyız. Bu sabun cildin tonunu açıyor. Cildin rengini açıyor. Ayrıca kokusunda da iddialıyız. Dünyanın en güzel kokusuna sahiptir. Pirinç sabununa dünyanın dört bir yanından yoğun talep var. Binlerce kişi bizden pirinç sabunu talep ediyor. Bu 10 gram kozmetik parfümden bile daha güzeldir.” şeklinde konuştu.